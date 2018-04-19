AK Parti önerisi kabul edildi, erken seçim teklifi Meclis'te

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.
ÖNCE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK
Bu akşam komisyonda görüşülecek teklif yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
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