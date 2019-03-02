AK Parti'nin yaptırdığı anketten CHP çıktı!

AK Parti'nin kendi yaptırdığı ankete göre başkent Ankara'da muhalefetin adayı 3 puan öndeyken, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile olan oy farkını 1.5 puana kadar düşürdü. Aynı ankete göre AK Parti'nin ülke genelindeki oy oranıysa son genel seçimlerden bu yana 5 puan kadar düştü.

EKONOMİK ZORLUK OY ORANINI DÜŞÜRDÜ

Reuters haber ajansının AK Partili yetkililere dayandırdığı haberine göre ülke içinde yaşanan ekonomik zorluk oy oranlarında değişime yol açtı.

AK Parti için yapılan anketlere göre partiye destek oranı yüzde 36.8 ile 38 bandında. AK Parti geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 42.6 oy almıştı. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 10.5 ile yüzde 11 aralığında oy alıyor.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNDE GİDİYOR

Aynı AK Parti yetkilisi, İstanbul ve Ankara için de elde ettikleri sonuçları paylaştı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın 3 puan gerisinde. İstanbul'da ise Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oylarını artırıyor. İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binalı Yıldırım arasındaki oy farkı 1.5 puana düştü.

AK PARTİ İÇİN DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE DE TABLO AYNI

Reuters'ın haberinde 16 yıldır iktidarı elinde tutan AK Parti'nin zorlu bir seçime hazırlanmasının gerekçesi olarak son bir yılda Türk Lirası'nın yüzde 30 değer kaybetmesi ve ekonomideki gidişat gösterildi.

AK Parti'ye yakın kaynakların aktardıklarına göre artan işsizlik, enflasyon, şirketlerin iflas etmesi, para biriminin değer kaybetmesi, iki büyük şehirde AK Parti için olumsuz etkiler doğurdu.

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TABLO, ANTALYA VE BURSA'DA DA GEÇERLİ

Yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında seyrettiği ülkede meyve ve sebzede tanzim satışlara başlanması da ekonominin kötüye gittiğine bir işaret olarak yorumlanması da iktidarın halk desteğinin azalmasına yol açtı.

AK Parti kaynakları İstanbul ve Ankara için çizilen tablonun Antalya ve Bursa gibi diğer büyükşehirler için de geçerli olduğu görüşünde.

Partiye yakın isimler, yüzde 12,3'lük işsizlik oranı ile gayri safi yurt içi hasıladaki durgunluğu da işaret ederek, AK Parti'nin seçmenin güvenini kazanması için öncelikli olarak ekonomik sorunlara çözüm bulması gerektiğini savunuyor.