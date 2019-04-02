AK Parti'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları dolayısıyla vatandaşlara, "Canımın içi Türkiyem" adlı kliple teşekkür etti

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AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, "Teşekkürler Türkiye" etiketiyle "Canımın içi Türkiyem" adlı klip paylaşıldı.
15 TEMMUZ'DAN GÖRÜNTÜLER YER ALDI
Klipte, milletin 15 Temmuz hain darbe girişimindeki mücadelesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine de yer verildi.
"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE" YAZISIYLA SONA ERDİ
Klip, "Canımın içi Türkiyem" şarkısı eşliğinde, "Teşekkürler Türkiye" yazısıyla sona eriyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 10:56
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