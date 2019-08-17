"AK Parti'nin ömrü bitti" diyen Metiner: Reisin uğruna ölürüm

ESKİ AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "AK Parti ömrünü tamamladı" gibi bir cümle sarf etmediğini söyleyerek "Karşı cenah boşuna heveslenmesin, kimsenin benim üzerimden AK Parti'nin içine fitne salmasına izin vermem" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini yenileyen Metiner, "Reis, uğruna ölecek kadar kendisine bağlı olduğum liderim" dedi. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star'da "AK Parti ve Reis" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"REİS'TEN DOLAYI AK PARTİLİYİM"

"Herkes şunu bilsin: Ben AKP'li değil AK Partiliyim. Ve sonuna kadar da Reisçiyim. Hatta öyle ki Reis'ten dolayı AK Partiliyim. Eski-yeni bahsinde söylediklerimi bir bütün olarak okumadan yargısız infazda bulunan AKP'liler bilsinler ki bizi Reis'ten ve partimizden uzaklaştırmak için giriştikleri ayak oyunları bize sökmez. Biz ne küseriz, ne de Reis'i bırakır bir yere gideriz."

ESKİ-YENİ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

"Eski-yeni bahsinde dediklerim gayet açık. Ben 2001 yılında yani eski Türkiye koşullarında kurulmuş AK Parti'nin artık değişen yeni Türkiye sosyolojisine uygun bir biçimde yeniden kurulması gerektiğini söylüyorum. Siyaset sosyoloji üzerine yapılır. AK Parti'nin üzerine oturduğu sosyoloji değişti. Türkiye'de sistem değişikliğiyle birlikte her şey değişti. AK Parti yeni sisteme kendini uyarlamazsa, yani başka bir deyişle eski teşkilat anlayışında ısrar ederse sonunu hazırlar. Yeni sosyolojiye ve yeni hükümet sistemine uygun yeni bir AK Parti önerisi, AK Parti dışında bir arayışa işaret etmez. Benim önerdiğim şey; yeni bir zihniyet, yeni bir siyaset tarzı ve yeni bir teşkilatlanma modelidir."

"BEN 'AK PARTİ ÖMRÜNÜ TAMAMLADI' DEMEDİM"

"Ben 'AK Parti ömrünü tamamladı' demedim. Ben partime nasıl kefen biçebilirim ya! Dediğim şu: Eski AK Parti anlayışı ömrünü tamamladı. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğunu anlamayanlara söyleyecek sözüm yok."

NE DEMİŞTİ?

Mehmet Metiner, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünde Yeni Akit'e açıklamalarda bulunmuştu. Akit'te yer alan habere göre, Metiner şunları söylemişti: "Kimileri bırakıp gitti. Kimileri de gitmek için vakit kolluyor. İbni Haldun'un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti'nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye yok. Eski Türkiye şartlarında kurulmuş AK Parti de artık ömrünü tamamladı. 2001'deki AK Parti'de ısrar, Yeni Türkiye'nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir. Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti."

AK PARTİ'DEN METİNER'E YANIT

Metiner'in "AK Parti ömrünü tamamladı" sözlerine AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "Partilerin ömürlerine ilişkin kararı halk verir" yanıtını verdi.