AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

BİNALİ Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasının ardından Meclis başkanlığı görevini bırakmıştı. AK Parti yeni Meclis Başkanı adayını belirledi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın haberine göre, AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop oldu.

Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri verdi: "Mustafa Şentop bugün cuma namazının ardından başvurusunu yapacak. Süreç pazar günü tamamlanacak. Meclis toplanarak yeni başkanı seçecek. Pazar günü saat 16.00 - 17.00 gibi yeni Meclis Başkanı belli olacak.

MHP de koşulsuz destek vereceğini belirtmişti. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı ile de görüştü. Bugün aday olacak. MHP'nin de desteği olduğu için üçüncü tur itibariyle Mustafa Şentop'un yeni Meclis Başkanı olması bekleniyor..."