AK Parti'nin ağır topundan Melih Gökçek için bomba yorum!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da MHP'nin adayı olacağı konuşulan Melih Gökçek için sürpriz bir çıkışa imza atan Yazıcı, "Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım" ifadesini kullandı.

ÖZHASEKİ: ABARTILACAK BİR ŞEY YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de MHP'nin Ankara'dan Melih Gökçek'i aday göstereceği yönündeki iddialara ilişkin, "Ben, Melih beyi aradım, ne olduğunu sordum. O da bana 'Yapılmış resmi bir teklif yok, ben de okuyunca şaşırdım ama ben AK Parti'liyim' dedi. Teşekkür ederiz dedik, kapattık. O yüzden çok abartılacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET HAKAN: KEYFİ YERİNDE

Öte yandan MHP'nin adayı olacağı konuşulan ve yeniden siyaset arenasında adından söz ettirmeye başlayan Melih Gökçek'in keyfinin yerinde olduğun öğrenildi. Gökçek'e yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı köşe yazısında "El değmemiş kulis bilgileri… Melih Gökçek'in keyfi yerindeymiş. Melih Gökçek ne diyecek MHP'ye? Gerçekten de MHP'den aday olmayı kabul edebilir mi? Edindiğim bilgiyi açıklıyorum: Yüzde 80 hayır, yüzde 20 evet noktasındaymış. Yani kapıları tamamen kapalı değilmiş Gökçek'in" ifadesini kullandı.