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AK Parti'nin "Adalet Yürüyüşü" anketinde dikkat çeken sonuç!

Referandumun ardından iki önemli saha araştırması yapan AK Parti, 'Adalet Yürüyüşü'nü de analiz etti. Vatandaşların yürüyüş ile 'Gezi' eylemleri arasında ilişki kurmadığı ortaya çıktı

AK Parti'nin "Adalet Yürüyüşü" anketinde dikkat çeken sonuç!

Referandumun ardından iki önemli saha araştırması yapan AK Parti, 'Adalet Yürüyüşü'nü de analiz etti. Vatandaşların yürüyüş ile 'Gezi' eylemleri arasında ilişki kurmadığı ortaya çıktı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:17
AK Parti'nin "Adalet Yürüyüşü" anketinde dikkat çeken sonuç!
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AK Parti, 16 Nisan'da yapılan başkanlık sistemi referandumundan sonra iki önemli araştırma gerçekleştirdi. Bunlardan biri referandum sonuçlarını, diğeri de  CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nü analiz etmek için yapıldı.

KAMUOYUNDA DESTEK GÖRÜP GÖRMEDİĞİ ÖLÇÜLDÜ

Hürriyet'ten  Nuray Babacan'ın haberine göre mayıs ayındaki referandum araştırmasında  AK Parti özellikle kendi tabanının bakışını saptamaya çalıştı.  CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nün kamuoyunda destek görüp görmediğini ve iktidarın nasıl bir tavır takınması gerektiğine ilişkin ikinci araştırma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

AK PARTİ SEÇMENİNİN REFLEKSİ ÖLÇÜLDÜ

Referanduma ilişkin araştırmada parti seçmeninin refleksi ölçülürken,  AK Parti seçmeninden referanduma 'hayır' oyu verenlerin oranının bölgelere göre büyük farklılık gösterdiği ortaya çıktı. 'Hayır' oyu veren  AK Parti seçmenin oranı, bölgelere göre yüzde 12 ile yüzde 4 arasında değişti.

"GENÇLERİN SADECE YÜZDE 35'İ 'EVET' DEDİ"
Marmara,  Ege ve  Akdeniz'de 'hayır' oyu veren  AK Parti seçmeninin oranı yüzde 10-12 çıktı.  Karadeniz ve Orta Anadolu'da yüzde 4, diğer bölgelerde ise yüzde 6 fire verdi. Araştırmada gençlerin sadece yüzde 35'inin 'evet' oyu verdiği de belirlendi. Parti yönetimi, bu oranı oldukça düşük buldu.

YÜZDE 25 "FİKRİM YOK" DEDİ

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun,  İstanbul  Milletvekili  Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardınan  Ankara'dan  İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'nün toplumdaki etkisi de araştırıldı. Buna göre, ankete katılanların yüzde 35'i yürüyüşe destek verdiğini dile getirdi. Bu rakamın  CHP seçmeninden yüzde 10 fazla olduğu saptaması yapıldı. Karşı çıkanların yüzde 40, 'Fikrim yok' diyenlerin oranının ise yüzde 25 olduğu belirlendi.

"YÜRÜYÜŞÜN GEZİ'YLE İLGİSİ YOK"

AK Parti bu araştırmada, 'Adalet Yürüyüşü' ile 'Gezi' eylemlerinin kıyaslamasını da yaptı. Vatandaşların 'Adalet Yürüyüşü' ile 'Gezi' eylemleri arasında ilişki kurmadığı ortaya çıktı. Bu hakkın kullanımının, araştırmaya katılanlar tarafından normal bulunduğu belirlendi. Yürüyüşe yapılacak herhangi bir müdahalenin kamuoyunun bakışını olumsuz etkileyeceği sonucuna varıldığı için müdahale gündem dışında tutuldu.

ADALETE GÜVEN DUYGUSU: YÜZDE 50

Araştırmada, sorulan bir başka çarpıcı soru da "Adalate güven duyuyor musunuz?" oldu. Yanıt verenlerin yüzde 50'si evet, yüzde 50'si hayır değerlendirmesi yaptı. Bu sonuçlarda, daha çok ideoloji ve parti tercihinin etkili olduğu yorumu yapıldı.

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ADALET Ve Kalkınma PartisiCumhuriyet Halk PartisiAK Parti Genel MerkeziKadri Enis BerberoğluTürkiye CumhuriyetiAnketAdalet YürüyüşüGezi
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