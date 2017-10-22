AK Parti'nin acı günü

1977 - 1980 yılları arasında Adalet Partisi Eskişehir Milletvekili olan Dr. Yusuf Cemal Özkan’ın da eşi olan Nurcan Özkan ’ın cenazesi, 23 Ekim 2017 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Alâeddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eskişehir’deki aile kabristanına defnedilecek. Özkan'ın ölüm haberini AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü paylaşımında, "Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay 'ın kıymetli anneleri Nurcan Özkan hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duydum. Milletvekilimize, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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