AK Parti logolu tişörtüyle korkuluklara çıkan adamı Davutoğlu ikna etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerinden AK Parti logolu tişört ve Türk bayrağı bulunan intihar etmek isteyen adamı, yeni parti kurağı iddia edilen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ikna etti.

AK Parti logolu tişörtüyle korkuluklara çıkan adamı Davutoğlu ikna etti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen kişiyi eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ikna etti.

AK PARTİ'Lİ TİŞÖRT VE TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Habere göre, o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu aracını durdurdu. Üzerinde AK Parti logolu tişört ve Türk bayrağı bulunan vatandaş, Davutoğlu'nun ve koruma ekibinin çabalarının ardından ikna olarak korkuluklardan aşağı indi.

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