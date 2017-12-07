Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

AK Parti'li ilçe belediyelerinden ortak "Kudüs" tepkisi

İstanbul’un AK Partili ilçe belediyeleri, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına sosyal medyada ortak tepki gösterdi

AK Parti'li ilçe belediyelerinden ortak "Kudüs" tepkisi

İstanbul’un AK Partili ilçe belediyeleri, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına sosyal medyada ortak tepki gösterdi

07 Aralık 2017 Perşembe 12:48
AK Parti'li ilçe belediyelerinden ortak "Kudüs" tepkisi
banner404

ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından gerçekleştirilen protesto ve tepkilere bir destek de İstanbul ilçe belediyelerinin sosyal medya hesaplarından geldi. AK Partili İstanbul BB ve ilçe belediyeleri bugün saat 09.00’da aynı anda günaydın mesajlarında Kudüs’ün simgelerinden Kubbettü’s Sahra’nın fotoğrafı ve altına“Bir gün Kudüs’te de gün aydın olacak. Kudüs’te hava bugün puslu, çoğunlukla kara bulutlar gözlenmekte! İslam âleminin birlik olduğu bir gün dileriz” mesajı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “#KudüsKırmızıCizgimizdir” sözlerini de etiket olarak paylaştılar.
İBB Halkla İlişkiler, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sultangazi, Şile, Ümraniye belediyeleri ve bazı belediye başkanları da bu organizasyona destek verdi. İstanbul dışından da bazı il ve ilçe beledilerinin de kampanyaya katılım sağladığı görüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAK PartiABDKudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim