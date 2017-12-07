AK Parti'li ilçe belediyelerinden ortak "Kudüs" tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından gerçekleştirilen protesto ve tepkilere bir destek de İstanbul ilçe belediyelerinin sosyal medya hesaplarından geldi. AK Partili İstanbul BB ve ilçe belediyeleri bugün saat 09.00’da aynı anda günaydın mesajlarında Kudüs’ün simgelerinden Kubbettü’s Sahra’nın fotoğrafı ve altına“Bir gün Kudüs’te de gün aydın olacak. Kudüs’te hava bugün puslu, çoğunlukla kara bulutlar gözlenmekte! İslam âleminin birlik olduğu bir gün dileriz” mesajı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “#KudüsKırmızıCizgimizdir” sözlerini de etiket olarak paylaştılar.

İBB Halkla İlişkiler, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sultangazi, Şile, Ümraniye belediyeleri ve bazı belediye başkanları da bu organizasyona destek verdi. İstanbul dışından da bazı il ve ilçe beledilerinin de kampanyaya katılım sağladığı görüldü.