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AK Parti Konya İl Başkanı Arat istifa etti

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat istifa etti

AK Parti Konya İl Başkanı Arat istifa etti

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat istifa etti

17 Ekim 2017 Salı 19:53
AK Parti Konya İl Başkanı Arat istifa etti
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ALINAN bilgiye göre, İl Başkanlığında olağanüstü toplanan yönetim  kurulu toplantısının ardından Arat, AK Parti Genel Merkezi'ne istifasını  sunduğunu açıkladı.

Öte yandan, il yönetiminin de istifa ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat
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