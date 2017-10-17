AK Parti Konya İl Başkanı Arat istifa etti

ALINAN bilgiye göre, İl Başkanlığında olağanüstü toplanan yönetim kurulu toplantısının ardından Arat, AK Parti Genel Merkezi'ne istifasını sunduğunu açıkladı.
Öte yandan, il yönetiminin de istifa ettiği öğrenildi.
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