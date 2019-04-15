AK Parti, kazandığı belediyeleri kıskaca alıyor! Tek tek incelenecek

31 MART Yerel seçimler öncesinde manifesto yayınlayan AK Parti seçimden sonra manifestoda yer alan başlıkların uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek.

Seçimler öncesinde vatandaşa verilen vaatler ve AK Parti'nin manifestosundaki başlıklar Genel Merkez tarafından yakından takip edilecek. Vatandaşa verilen sözlerin tutulup tutulmadığını, ne kadarının gerçekleştirildiğini kontrol edecek olan AK?Parti Genel Merkezi, ayrıca başkanların manifestoyu ne derece uyguladığına bakacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından AK Parti Genel Merkezi, belediye başkanlarının attığı her adımı yakından izleyecek. Bu kapsamda, belediye başkanlarının seçim öncesinde halka verdiği sözlerin gerçekleşip gerçekleştirmedikleri kontrol edilirken, manifestoda yer alan başlıkların ne kadarının uygulandığına da bakılacak.

ADIMLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

AK Parti'nin seçim manifestosunda yer alan parsel bazlı yoğunluk artışlarının önüne geçilmesi, kamu yararı gözetmeyen değişikliklere izin verilmemesi, yapılaşma ve imar durumu değişikliklerinin şeffaflaşması, temel altyapı sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulması, şehirleri çarpık yapılaşma ve deprem riskinden arındırmaya yönelik adımlar yakından izlenecek.

BAŞLIKLAR GENEL MERKEZ TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK

Ayrıca, her şehrin tarihini, hikâyesini ve dokusunu korumaya yönelik önlemler, çevreye duyarlı, geri dönüşümü önceleyen, doğaya ve şehirde yaşayan tüm canlılara saygılı şehirler, sosyal belediyecilik anlayışı, kadın, genç, yaşlı ve engellilere hizmet verecek şekilde geliştirilmesi gibi başlıklar genel merkez tarafından takip edilecek.

BAŞARILI HİZMETLER ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Bu takip sonucunda belli aralıklarla, belediyelerin hizmetleri hakkından raporlar oluşturulacak. Başarılı belediye başkanlarının yapmış olduğu hizmetler diğer belediyelere örnek gösterilirken diğer belediyelerin de çalışmalarındaki eksikliklerin tamamlaması sağlanacak.