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AK Parti kamuoyunun nabzını tuttu

Her ay düzenli anket yaptıran AK Parti “değişim”i vatandaşa sordu. Halkın yüzde 50’den fazlası “Karar doğru” dedi

AK Parti kamuoyunun nabzını tuttu

Her ay düzenli anket yaptıran AK Parti “değişim”i vatandaşa sordu. Halkın yüzde 50’den fazlası “Karar doğru” dedi

16 Kasım 2017 Perşembe 08:54
AK Parti kamuoyunun nabzını tuttu
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AK Parti yönetimi, son dönemlerde bazı anket şirketlerinin İYİ Parti’yi yüzde 10’nun üzerinde bir oy oranı ile gösteren araştırmalar yayınlaması üzerine, Türkiye genelinde bir kamuoyu yoklaması yaptırdı. Çapraz sorularla, vatandaşın nabzının tutulduğu araştırmada, İYİ Parti’nin en fazla yüzde 5,5’lik oy oranına sahip olduğu tespiti yapıldı.
AK Parti kaynaklarına göre, İYİ Parti’ye 2 puan CHP, 2,5 puan MHP tabanından kayma olduğunu, 1 puan ise diğer parti tabanlarından oy geldiğini dile getirdi. Parti kurmaylarına göre, AK Parti tabanından İYİ Parti’ye herhangi bir kayma yok. AK Parti kurmayları, “Biz 1 Kasım 2015’teki yüzde 49,5’lik oy oranımızı koruyoruz. Bu nedenle 1 Kasım’da bize oy verenlerden İYİ Parti’ye kayanlar yok denecek kadar az” görüşünü dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bireysel desteğinin, partiye verilen desteğin her zaman üzerinde çıktığını belirten AK Parti kaynakları, son araştırmada da Erdoğan’a vatandaşın verdiği desteğin yüzde 56 olduğunu kaydetti. Son günlerde, kararsız seçmenin oranın yüzde 25-30’larda olduğuna yönelik iddiaların da doğru olmadığını belirten AK Parti kurmayları, kendi anketlerinde bu oranın yüzde 11 civarında çıktığını dile getirdi.
 
YENİLENMEYE DESTEK 
Erdoğan’ın Genel Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra AK Parti’de başlattığı değişim ve yenilenme operasyonlarına da Türkiye genelinde yüzde 50’nin üzerinde destek geldi. Parti kaynakları, AK Parti seçmeninin yenilenme operasyonuna verdiği desteğin daha yüksek olduğunu belirtirken, “Biz zaten bu değişimi yaparken, milletin beklentilerini dikkate alarak yaptık” dedi. 
ÖNCELİK TERÖR VE EKONOMİ  
AK Parti’nin araştırmasında, Türkiye’nin yaşadığı problemlerle ilgili görüşleri de soruldu. Buna göre, vatandaş ülkenin en önemli problemini terör ve ekonomi olarak görüyor. Ekonomi başlığı altında, son dönemde artan enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik de öncelikli problemler arasında sayıldı. Hükûmetin yürüttüğü dış politika konusunda geçmişteki olumsuz algının da kalmadığını belirten AK Parti kaynakları, “Dış politika konusunda özellikle son dönemlerde algı olumluya dönmüş durumda” değerlendirmesini yaptı. TEOG’un kaldırılmasına da vatandaşın olumlu baktığı belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiKamuoyuİYİ Parti
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