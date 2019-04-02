AK Parti, İstanbul'un tüm ilçeleri için düğmeye bastı

AK Parti, bugün saat 15.00'e kadar İstanbul'un 39 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etme kararı aldı.

31 Mart seçimleri sona erdi, YSK geçici sonuçları açıkladı. İstanbul'da en çok konuşulan il oldu. AK Parti seçim sandıklarında usulsüzlük yapıldığını iddia ederek bir dizi sandık tutanağını kamuoyu ile paylaştı.

YSK AÇIKLADI, AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

YSK seçim sonuçlarına itiraz için bugün saat 15.00'e dikkat çekti ve bu saatten sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını duyurdu. AK Parti, 31 Mart gecesi usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul'un 39 ilçesinde sonuçlara itiraz etme kararı aldı.

ANKARA'DA DA İTİRAZ EDECEK

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı açıklamada Ankara'da da seçim sonuçlarına itiraz edileceğini duyurmuştu. Ankara'da oy kullanılan pek çok sandıkta seçim sonuçlarına tesir edecek şekilde geçersiz oyların mevcudiyetine şahit olduklarını belirten Şahin, "Ankara'da bu itirazlarımız neticesinde önemli bir mesafe katedeceğimizi görüyoruz." demişti.