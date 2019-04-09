AK Parti, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasını istiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, düzenlediği basın toplantısında olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

"İSTANBUL'DA SEÇİMİN YENİLENMESİNİ İSTEYECEĞİZ"

"Biz yasal süreci takip ediyoruz" diyen Yavuz, "Yasal haklarımızı kullanıyoruz. 298. kanunun 130. maddesi olağanüstü itirazı öngörüyor. Bu maddede seçimin sonucuna müessir olaylar ve haller sebebiyle diyor. Bu gerekçeyle olağanüstü itiraz yolunu partiler kullanabilir. Biz de bunları dilekçemize işlemek suretiyle Olağanüstü itirazımızı bugün yapıyoruz. Seçim sonuçlarına direkt müessir edecek bir durum olduğu için İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz" dedi.

"5 YIL BOYUNCA BU KONUŞULUR"

Açıklamasının devamında YSK'nın verdiği kararların kesin olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu süreçler tamamen kanun kapsamında yürütülüyor. Bu karar hepimizi bağlar ama şaibe ve şüphe ortadan kalkmamış olur. 5 yıl boyunca bu konuşulur. Buna kimsenin müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.