AK Parti İstanbul İl Başkanı’ndan son dakika açıklaması

BAYRAM Şenocak'ın açıklamalarından satır başları: Daha ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Sandık sonuç tutanağında Binali Yıldırım Bey’in almış olduğu oy 127 olarak işlenmiş aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş. Burada bir farklılık var ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK’da sıfır olarak görülüyor. Bu işi hangi memurlar neye göre yapıyorlarsa hukuki noktada ne yapılması gerekiyorsa yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız. İlçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya davet etmiş olayım. İstanbul’da geçersiz oyların diğer oy pusulalarında farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz bir diğer önemli husustur. CHP’nin adayı geçersiz oyların yeniden sayılması nedeniyle rahatsızlığını ifade etmişti. Bu tepkiyi vermesi oldukça manidar bir durumdur. Geçersiz oyların seçim sonucunda direkt tesiri vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Meclis üyeliğinde açık fark olmasına rağmen büyükşehir sonuçlarını elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşmaktadır.