AK Parti ilçe teşkilatı istifa etti

TOPLANTIYA katılmayan yönetim kurulu üyeleri Haşim Ulusoy, İbrahim Akdeniz, Hasan Bayatlı ve Osman Gökten’in ise daha sonra istifa edecekleri öğrenildi. AK Parti İlçe Başkanı Ömer Esen, “Güncel siyasi çekişmeleri beni ve partimi yıpratmaya çalıştığı için görevimden istifa ettim” dedi.



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