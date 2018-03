AK Parti il yönetimi istifa etti

KONUYA ilişkin bir yazılı açıklama yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, “25 Ocak 2015 tarihinde Olağan il kongresi ile göreve başladığımız günden bugüne değin geçen yirmi bir aylık süreç zarfında şerefimiz ve onurumuzla yürüttüğümüz il başkanlığı görevinden, ilerleyen zamanlarda yapılacak il kongresinde adaletli bir seçim süreci yaşanması ve sağlıklı bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi adına makama ve mevkiye değişmeyeceğimiz değerlerimiz doğrultusunda bugünden itibaren yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa kararı almış bulunmaktayız. Aldığımız bu kararın şehrimize ,partimize ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini yüce Allah’tan diliyoruz” dedi.



AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevini devraldıktan sonra ‘Bismillah’ diyerek göreve başladıklarını dile getiren Bekiroğlu, almış oldukları İmam Hatip eğitimi ve üniversite yıllarında edindikleri İlim Yayma kültürü mihmandarlığında dava ve misyonlarına aykırı olacak hiçbir işe destek olmadıklarını söyledi. AK Parti’nin ilke ve duruşunu koruyarak toplum yararını esas aldıklarını, ortak akıl ve vicdanın kabul etmediği hiçbir girişim içinde bulunmadıklarını görev süresi içerisinde AK Parti kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın “siyasetin tek limanı ahlaktır” sözünü kendilerine rehber edindiklerini vurgulayan Bekiroğlu, hiç bir zaman hesap içerisinde olmadıklarını, karşılık beklemeyen duruşu, omurgalı siyaseti en temel öncelik olarak belirlediklerini, her şart ve koşulda diklenmeden dik durduklarını ve milletin değerlerinin yanında ihanet odaklarının karşısında net tavırlarını bir an bile tereddüt etmeden ortaya koyduklarını dile getirdi.



Çok zor dönemlerde il teşkilatıyla birlikte vatan ve millet sevgisi aşkıyla çalıştıklarını anlatan Bekiroğlu, “Mücadelemizin hedefine milletimizin yüce değerlerini yükseltmeyi koyduk. Kadim medeniyetimizin yeniden inşa ve ihyası için uğraştık. Hz. Peygamberimizin "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanınızdır" Hadis-i Şerifini başımıza sertaç ettik. Dedemiz Şeyh Edebali "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu şahsım ve yönetimimin temel anlayışı olmuştur. Görev süremiz içerisinde çok kritik iki genel seçim atlattık. Tüm teşkilatlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarla 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde yaklaşık yüzde 54,4 oy aldık. Geçen ara süreç devamında 1 Kasım 2015 seçimlerinde yine Türkiye ve Çorum yüzdesinin üzerinde yüzde 61,3 oranında oy oranı ile üç milletvekili çıkarttık. Yine görev süremiz içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla;Genel Merkez Teşkilat Performans Sistemi değerlendirmesinde hep en başarılı iller arasında yer aldık.Halen en son Eylül ayı değerlendirmesinde 81 il arasında 4. sırada yer aldık.İlçe teşkilatlarımız Türkiye geneli ilçeler arasında birincilikler elde etmiştir. İl Gençlik kolları teşkilatımızda aynı ana kademe teşkilatımız gibi teşkilat performans değerlendirme sisteminde Türkiye genelinde hep en önlerde yer almıştır” ifadelerini kullandı.



İlk icraatlarının parti içerisinde birlik ve beraberliğin tesisini sağlamak olduğunu anlatan Bekiroğlu, “Partimizin içeriden ve dışarıdan kurumsal kimliğini olumsuz etkileyebilecek etkenlere karşı istişare mekanizmasını başlattık. Parti içinde yıllara sair gelen kısır çekişmeleri bertaraf etmek, cepheleşmelerin önüne geçmek, partimizin kuruluşunda var olan fabrika ayarlarına uygun dava ve misyon doğrultusunda hareket etme irademizi ortaya koyduk. İlk icraatımız partimiz içinde birlik ve beraberliğin tesis edilmesi çabası oldu ve bu konuda elde ettiğimiz somut başarılar Çorum kamuoyunun takdirini de almıştır. Dava ve misyonumuza aykırı olacak hiçbir işe destek olmadık. Partimizin ilke ve duruşunu koruyarak toplam faydayı esas aldık. Ortak akıl ve vicdanın kabul etmediği hiçbir girişim içinde bulunmadık. Partimizin kurucusu, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği dava anlayışına uygun olarak gerek sivil toplum kuruluşları ve gerekse yöre hassasiyetlerine dikkat ettik. Partimizin büyük önem verdiği ve ortak paydada buluştuğumuz sivil toplum kuruluşları ile istişarelerimizi artırarak devam ettirdik. Birlikteliğimiz ve görev süresindeki samimiyetimiz Çorum kamuoyu ve STK’lar tarafından da takdir edilmiş, bize duydukları sonsuz güven doğrultusunda değerli katkılarını hiçbir zaman esirgememişlerdir” şeklinde açıklamalarda bulundu.



15 Temmuz süreciyle ilgili de açıklama da bulunan Bekiroğlu, “Görevimizin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Genel merkezimizin politikaları doğrultusunda hain terör örgütü FETÖ ve onun uzantıları ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettik. Bu etkin ve kararlı mücadelemiz neticesinde FETÖ ‘nün yerel uzantılarının hedefi haline de geldik. Ülkemiz tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 15 Temmuz gecesi milli iradeye karşı yapılan darbe girişimi karşısında ilk andan itibaren inisiyatif alarak dik durduk. Çorum halkımız ve STK’larımızla kurduğumuz sağlam ve çıkarsız ilişkilerin karşılığını çok kısa bir sürede il teşkilat binamızın önünde on binlerin toplanmasıyla aldık.27 gün süren milli irade nöbetlerinde, milli iradenin yanında tüm teşkilatımızla birlikte kesintisiz bulunduk. Tüm kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, geldiğimiz bu noktada bugüne kadar nasıl kararlı bir mücadele verdiysek bundan sonraki süreçte de görevimiz ve unvanımız ne olursa olsun AK PARTİ neferleri olarak mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğimizi açıkça ifade ediyoruz. Hain terör örgütü ve şer odakları ile mücadelemiz tek bir hain kalmayıncaya kadar aynı kararlılık ve azimle dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğiz” diye konuştu.



Açıklamasının sonunda helallik isteyen Bekiroğlu, “Görev yaptığımız 21 aylık süre içerisinde il yönetimimizle birlikte düsturumuz İsmet Özel’in dediği gibi “Bedeli ne olursa olsun Müslümanca yaşamanın haysiyetine talip olduk”. Görev süremiz içerisinde hak ve adaletten ayrılmamaya azami özen gösterdik. Açıklamamızın başında da ifade ettiğimiz üzere ilerleyen zamanlarda yapılacak il kongresinde adaletli bir seçim süreci yaşanması ve sağlıklı bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi adına makama ve mevkiye değişmeyeceğimiz değerlerimiz doğrultusunda bugünden itibaren yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa kararı almış bulunmaktayız. Ayrıca görev süremiz içerisinde bize davamıza hizmet etme fırsatı veren liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve Genel Merkez yöneticilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, beraber çalıştığımız, ekibim il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, STK’larımıza, basın mensuplarımıza ve değerli Çorum halkına en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde üzdüğümüz kırdığımız kardeşlerimiz var ise hepsinden helallik istiyoruz. Bizden yana hakkımız helal olsun. Hakkınızı helal ediniz”.





