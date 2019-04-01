AK Parti İl Başkanı kafaları karıştırdı: İstanbul'u biz kazandık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'daki oy oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İptal oyların altını çizen Şenocak, " Binali Yıldırım'ın aldığı bazı oylar Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. İstanbul'u AK Parti ve Binali Yıldırım kazandı." dedi.

Şenocak'ın açıklamaları şu şekilde:

"YILDIRIM'IN ALDIĞI OY İMAMOĞLU'NA YAZILIYOR"

"İlk defa bizim sistemimizle seçim kurulları sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bu sandık kurulunda ilk oy tasnifi esnasında tüm kurul üyeleri huzurunda imzalanan sandık sayım döküm cetveli var. Bu cetvelde Binali Yıldırım Bey 131 oy alıyor. Tüm işlemler bittikten sonra hazırlanan YSK'ya gönderilen sandık sonuç tutanağında dosya numarası da 1112 numaralı dosya tutanağında demin cetvelde Binali Yıldırım'ın aldığı oy İmamoğlu'na yazılıyor. Şeffaflığa burada bakacağız. Burada Binali Yıldırım'a yazdıkları oy sadece 1…"

"YILDIRIM ALDIĞI OY 201, YAZILAN 1"

"Diğer bir tutanağa geçiyorum. 2004 numaralı sayım döküm cetveli. Binali beyin adlığı oy 201. Buradaki 201 rakamı sandık sonuç tutanağına Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in oyu burada da 1…"

"319 BİN 307 GEÇERSİZ OY VAR"

"Teşkilatlarımız dün geceden beri hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut. Sandıklarda ispat etmeye hazırız. 319 bin 307 geçersiz oy durumu ile karşıyayız. Bu oyların büyük bölünü İstanbul'da kazandığımız 25 ilçenin sandıklarına ait. Bu oyların da sonucu değiştireceği aşikardır."

"ASOLAN YSK'NIN KESİN SONUÇLARIDIR"

"10 milyon 562 bin 603 seçmenin olduğu İstanbul'da geçersiz oyu daha da önemli hale getirmektedir. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır."

"İSTANBUL'DA SONUÇ AK PARTİ VE BİNALİ YILDIRIM'DIR"

"Biz başkaları gibi her seçim döneminde mızmızlanan, sağa sola saldıranlardan olmadık. Kimse bizim seçmenimizin iradesini korumamıza farklı anlamlar yüklemesin. Sahadaki binlerce görevlimize güveniyorum. Elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım'dır."