AK Parti heyeti, 3 bavulla YSK'ya girdi

AK Parti, İstanbul seçim sonuçlarına olağanüstü itirazını yaptı. AK Parti heyetinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına belge dolu 3 bavulla girmesi dikkat çekti.

AK Parti seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Büyükçekmece için başvurmuştu. YSK, İstanbul sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek üzere Büyükçekmece kararını ertelemişti.

YAVUZ'DAN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli Olağanüstü İtirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah" demişti.