AK Parti gündemden düşmeyen IMF tartışmalarına son noktayı koydu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin IMF'den borç alacağı tartışmaları ile ilgili açıklamada bulunup Türkiye'nin IMF defterini kapattığını söyledi. Türk-ABD ortak devriyeleriyle Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'nin derinliği konusunda da bilgi veren Kurtulmuş, "Derinlik 30 kilometre olacak" dedi.

SURİYELİ GÖÇMENLER BU BÖLGEYE GELECEK

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmalarında kararlılık vurgusu yapan Kurtulmuş, " Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesiyle ilgili hedefimiz ve kararlılığımız sahada da görülür noktaya gelmiştir. Ve Türkiye eninde sonunda o bölgenin temizlenmesi konusunda kararlıdır. Dün yine o haritayı Sayın Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünde gösterdi. 30 kilometre derinliğinde bir bölgeyi Güvenli Bölge yaparak, burada Türkiye'de bulunan, diğer yerlerde bulunan Suriyeli göçmenlerin buraya gelmesini temin etmeye çalışacaktır. Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır" dedi.

"TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE OLMA YOLUNDA DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık yolunda ilerlediğini kaydeden Kurtulmuş, ''Türkiye çok çetin meydan okumalarla karşı karşıya. Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır. Çok çetin bir döneme girdiğimizi biliyoruz. Terörün sona erdirilmesi için kararlılığımız ortadadır. Zaman zaman gördük geçen hafta Ankara'da İran Rusya Türkiye'nin ortak Astana sürecinin 5. toplantısı yapıldı. Türkiye yoluna devam ediyor. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır o da kendi milli eksenidir. Türkiye artık bir istikamete girmiştir. Suriye'deki kararlılığımız Türkiye'nin bir konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor, her türlü meydan okumayı göze alıyor" şeklinde konuştu.

''KİMSE IMF HEYETLERİYLE GİZLİ KAPAKLI GÖRÜŞMELER YAPMAYA KALKMASIN''

Son günlerde gündeme gelen CHP ve İYİ Partili iki ismin İMF ile görüşmesine de değinen Kurtulmuş, "IMF heyeti ile muhalefet partilerinin görüşmesi meselesi. IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir aslında küresel finans kapitalizmin önemli siyasal kurumlarından birisidir. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır. Kimse IMF heyetleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın" diyerek sözlerini noktaladı.