AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dolar açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gerçekleştirdiği “İnternet medya buluşması”nda değerlendirmelerde bulunuyor. Milliyet'ten Uğur Kurban'ın haberine göre döviz kurundaki haraketlilikle ilgili konuşan Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar şunlar: Türkiye’de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hâlâ daha devam ediyor. Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bize karşı bir hamle olarak değil aynı zamanda milletin cebine yönelik bir hırsızlık olarak görüyoruz. Seçim ertesi de Allah’ın izniyle istikrarlı bir sonuç çıkınca bütün bunlar düzelecektir.