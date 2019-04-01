AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden böyle olduğunu masaya yatıracağız

Son dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Neden böyle olduğunu masaya yatıracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden böyle olduğunu masaya yatıracağız
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CNN Türk canlı yayınında resmi olmayan seçim sonuçlarını yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "Neden böyle olduğunu masaya yatıracağız. Seçmen beka meselesini ciddiye aldı. Ekonomi seçim sonuçlarında etkili olmuştur. Ancak ana etkinin ekonomi olduğu kanaatinde değilim" dedi.
 

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