AK Parti'den YSK'ya olağanüstü itiraz dilekçesi

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, partinin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına olağanüstü itirazda bulunmak üzere hazırladıkları dilekçeyi saat 15.30'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek. Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.AK Parti 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Büyükçekmece için YSK'ya başvurmuştu. YSK, İstanbul sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek üzere Büyükçekmece kararını ertelemişti.