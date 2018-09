AK Parti'den yerel seçimler öncesi ittifak açıklaması!

AK Parti'de MKYK toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

Açıklamadan satırbaşları şöyle:

Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacağız açıklaması - "Uzun zamandır iktidar partisiyiz. Çok büyük iddiaya sahibiz. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Her ilde, her ilçede aday çıkaracak şekilde çalışılıyor. Her seçim bölgesinde seçime girilecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Talimatlar da bu şekildedir. Şunu unutmamak lazım,Cumhur İttifakı önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Bunun korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki parti söz konusu. Belli konularda ayrı görüşlerimiz olabiliyor. Bu durumları ilkesel mutabakat ile karıştırmamak gerekir. Yerel seçimlerde de ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Bu formulün olup olmaması Cumhur İttifakı'nın sarsılması anlamına gelmez. Bahçeli, bir takım arkadaşları görevlendirdiklerini, görüşme yapabileceklerini söylediler. Bizde de Kurtulmuş ve Özhaseki bu konudan sorumlu kişilerdir. Nihai karar Bahçeli ve Sayın Genel Başkanımız Erdoğan'ın bir araya gelmesiyle ortaya çıkacaktır. Çalışmalarımız oyumuzu artırmak yönünde devam ediyor."

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşme takvimi - "Takvim her an olabilir. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor. AK Parti olarak şu öneriyi veriyoruz diyebileceğim bir noktada değiliz. Bahçeli ile Erdoğan bir araya gelecek mi, henüz belli bir takvim yok. Programların uygunluğuna göre her an bir araya gelebilirler. Heyetler görüşürler, bunda bir mahsur yok. Olunca da sizi bilgilendiririz. Müzakere şeklinde olacaktır. Olgunlaşınca liderler bir araya gelecektir."

Dursun Çiçek'in iktidarı indirin biz yargılayalım diyen savcılar olduğu iddiası - "Vahim bir açıklama. Vesayetin zihinlerde nasıl dolaştığını gösteren bir açıklama. CHP'den bununla ilgili bir yalanlama, kınama gelmemesi de dolaylı onamadır. Yassı Ada zihniyetinin CHP'de ne kadar diri olduğunu gösteriyor. Buna karşı teyakkuz içinde olmak lazım. İktidardan indirin, biz gerekeni yaparız yaklaşımının hukuksal olmadığını düşünüyoruz."