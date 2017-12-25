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AK Parti'den yeni KHK'ya yönelik açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, çıkarılan yeni KHK için "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" dedi

AK Parti'den yeni KHK'ya yönelik açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, çıkarılan yeni KHK için "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" dedi

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:29
AK Parti'den yeni KHK'ya yönelik açıklama
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ÇIKARILAN yeni KHK'ya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi.

Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin. Düzenleme terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik" dedi.

KHK düzenlemesi

696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

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AK PartiKHKTerör Bağlantısı
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