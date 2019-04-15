AK Parti'den yeni İstanbul açıklaması: Hazırlıklar tamam

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını yineleyen AK Partili Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz" dedi.

AK Parti'den yeni İstanbul açıklaması: Hazırlıklar tamam
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Olağanüstü itiraz hakkını kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceklerini belirten Yavuz, ''Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz'' ifadelerini kullandı.
"OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ" SÜRECİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"HAZIRLIKLARIMIZI BÜYÜK ORANDA TAMAMLADIK"
"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.
İşte Ali İhsan Yavuz'un paylaşımı;

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