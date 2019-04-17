AK Parti'den sonra bir parti daha İstanbul seçimlerinin iptalini istedi

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hem de Maltepe seçiminin iptali için YSK'ya başvuru yaptı. Dün de ittifak ortağı AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'nın kapısını çalmıştı.

MALTEPE İÇİN OLAĞANÜSTÜ BAŞVURU

Bugün sabah saatlerinde MHP, YSK'ya Maltepe'deki seçimlerin iptali için olağanüstü başvuruda bulunmuştu.

Maltepe İlçe sandık kurullarında görevlendirilen, başkan ve asil üyelerin, 962'sinin kanunda gereken şartları taşımadığı vurgulanmıştı. Sandık kurulu yetkililerinin 479'unun il ve ilçe dışından Maltepe'ye atandığı belirtilmişti. Ayrıca, çok sayıda belediye çalışanının da, sandıklarda görevlendirildiği ifade edilmişti.

MHP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "Bu durum sandık sonuçlarına bakılmaksızın suçtur. Ortada tam bir kanunsuzluk vardır" değerlendirmesi de yer almıştı.

MHP, İSTANBUL İÇİN YSK'YA BAŞVURDU

MHP, hem Maltepe hem de İstanbul seçiminin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

AK PARTİ DE İSTANBUL İÇİN BAŞVURU YAPMIŞTI

Dün de ittifak ortağı AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'nın kapısını çalmıştı. AK Parti, Büyükçekmece'de de seçimin yenilenmesini istiyordu. Bu başvurularla ilgili kararı YSK verecek.