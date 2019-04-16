AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için yapılan itiraz sonuçlanana kadar mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı. Bugün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sunmuştu. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" demişti.