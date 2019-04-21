AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya kınama!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sorumlular açığa çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRIYA UĞRADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

"SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK"

Saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapanAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Sorumlular açığa çıkarılacak. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur."