AK Parti'den 'istifa' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. bazı belediye başkanlarının istifalarının istendğine dair iddialarla ilgili açıklama yapan Ünal şunları söyledi: "Şu belediye başkanından istifa istendi ya da bu belediye başkanının istifası istendi şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar söz konusu değildir. Biz bütün belediyelerimizle ilgili değerlendirmelerimizi de yapıyoruz. Performans kriteri çalışmaları yürütülüyor. Basında yürütülen istifası istenen belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir çalışma olmamıştır. Biz 2019'a hazırlanırken hem teşkilatta hem belediyelerde bir takvim yürütüyoruz. Sanırım yılbaşına kadar hem teşkilat hem de belediyelere ilişkin çalışmalar belli bir noktaya gelir. Biz Ak Parti olarak 2019'a dönük kamuoyu algısının, kamuoyu araştırmalarının gereği ve kamuoyunun taleplerini dikkate alarak hem yerel yönetimler hem de teşkilat başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Melih Gökçek'e dönük istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."