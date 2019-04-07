AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni hamle geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni hamle geliyor
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YAVUZ'un açıklamaları:

Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. Buldukça ilçe seçim kurulları nezdinde bunların düzeltilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 

ki, geçersiz oyların sayımı. Dedik ki, bütün oyların sayın. Ortada şaibe var. Birazdan açıklama istiyorum. Bütün oylar ve geçersiz oylar sayılsın dedik. 4 ilçede, 2 ilçede de birer seçim kurullarında tamamının sayımına karar verildi. Kalan ilçelerde de geçersiz oyların sayımına karar verildi.

İSTANBUL'DA TÜM OYLAR İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Bugün kalan bütün ilçelere ilişkin, oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız.

Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 4 bin 334 oy kaydedildi. 28 bn 61 sandık sayıldı şimdiye kadar.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 15:46
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