AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni hamle geliyor

YAVUZ'un açıklamaları:

Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. Buldukça ilçe seçim kurulları nezdinde bunların düzeltilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

ki, geçersiz oyların sayımı. Dedik ki, bütün oyların sayın. Ortada şaibe var. Birazdan açıklama istiyorum. Bütün oylar ve geçersiz oylar sayılsın dedik. 4 ilçede, 2 ilçede de birer seçim kurullarında tamamının sayımına karar verildi. Kalan ilçelerde de geçersiz oyların sayımına karar verildi.

İSTANBUL'DA TÜM OYLAR İÇİN BAŞVURU YAPILACAK



Bugün kalan bütün ilçelere ilişkin, oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız.

Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 4 bin 334 oy kaydedildi. 28 bn 61 sandık sayıldı şimdiye kadar.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 15:46