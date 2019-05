AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "YSK'ninolağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğugibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor."ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ DAVALARINDA YAPTIĞI HAKARET VE TEHDİTLERİ DEVAM ETTİRİYOR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamaların yeraldığı haber görsellerine yer verdi.

Ünal, paylaşımında, "YSK'nin olağanüstü itirazları değerlendirmesi biryargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyıamacına ulaşmak için meşru görüyor. CHP 15 Temmuz darbe davalarının başlangıcındayaptığı hakaret ve tehditleri şimdi YSK sürecinde devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.