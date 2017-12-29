AK Parti'den flaş açıklama

ÜNAL'IN açıklamalarında satır başları şöyle:

Finansal piyasalarda zaman zaman dalgalanmalar olsa da Türkiye istikrarına devam ediyor.



Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı, emeği ve çalışması var. 22 ülkeye gitmiş, yurtiçi ve yurt dışında 42 programda katılımcılara hitap etmiştir. Aynı zamanda dış politikada Kudüs konusunda da tarihi bir sonuç alınmıştır. Fırat Kalkanıyla Kilis'ten Şanlıurfa'ya kadar bölgenin güvenliği sağlanmış,Soçi Zirvesi ile siyasi çözüm gerçekleştirilebilir noktaya gelmiştir.

Sayın cumhurbaşkanımızın Sudan,Çad ve Tunus ziyaretleriyle Türkiye Afrika'da da önemli adımlar atmış ve FETÖ ile ilgili önemli adımlar atılmıştır.



Suudi Arabistan Kralı ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir.



Bizim MKYK'da yaptığımız 2017 yılına dönük değerlendirmelerden bir tanesi de Kars Demir Yolu'nun hizmete açılması olmuştur.



Bizim MKYK'da yaptığımız 2017 yılına dönük değerlendirmelerden bir tanesi de Kars Demir Yolu'nun hizmete açılması olmuştur.



Soru: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin askerlerle ilgili açıklamaları oldu.



İkinci soru da tek tip kıyafetlerin onur kırıcı olduğu yorumu geldi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset biçimi adeta bir ihanet haline gelmiş halde.