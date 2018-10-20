AK Parti'den Cemal Kaşıkçı yorumu: Namus borcumuzdur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili "Biz peşinen kimseyi suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülü kalmasına da razı değiliz. Açığa çıkması namus borcumuzdur. Bütün imkanlar kullanılarak bu açığa çıkarılacaktır." dedi.

"AÇIĞA ÇIKMASI NAMUS BORCUMUZDUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz müstakil soruşturmamızı da yürütüyoruz. Bunun açığa çıkması namus borcumuzdur. Bütün imkanlar kullanılarak, bu açığa çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanımız'ın iradesi bu şekildedir." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEYİN ÖRTÜLÜ KALMASINA RAZI DEĞİLİZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasının devamında; "Çok vahim bir olaydır. Bütün insanlığı infiale uğratmış bir olaydır. Dünyada herkes büyük bir ilgiyle bunu izliyor. Burada takdir edilen konu Türk otoritelerinin, Başsavcılığın bu şekilde titiz bir çalışma yürütmesidir. Biz peşinen kimseyi suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülü kalmasına da razı değiliz." ifadelerini kullandı.

KONSOLOSLUKTA ÇIKAN ARBEDEDE HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.