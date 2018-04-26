AK Parti'den bir istifa daha

24 HAZİRAN seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için başvuracak kişilerin bugün itibariyle istifalarını vermeleri gerekiyor. Aday adayı olmak isteyenler bugün saat 17.00'ye kadar partilere başvuracak.

AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir görevinden istifa etti. Demir'in, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Tahir Akyürek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Partili Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da, milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa etmişti.

Mustafa Demir kimdir?

1959 yılında Dicle’de doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

2004 Yerel Seçimlerinde Fatih Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde ise Fatih ile Eminönü birleşince Tarihi Yarımada Fatih’in 2. kez Belediye Başkanı oldu. 2014 Yerel Seçimlerinde de tekrar aday gösterilerek, Fatih’e 3. kez Belediye Başkanı seçildi.

Sportif kişiliğiyle de tanınan Demir, 2012 ve 2013 yıllarında İstanbul Boğazını yüzerek geçti ve ‘Boğazı yüzerek geçen ilk belediye başkanı’ unvanının sahibi oldu.

Diş hekimi mesleğine devam eden Demir, evli, iki çocuk babası.