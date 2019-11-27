AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine çok sert yanıt

AK Parti'den istifa etmesinin ardından ilk kez televizyon programına katılan eski bakan Ali Babacan, "Ülke karanlık bir tünele girdi" diyerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Babacan'ın açıklamaları sonrası ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim için dikkate alınır bir şey değil" dedi.

BABACAN'A İLK TEPKİ GELDİ

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski bakan Ali Babacan, istifasının ardından ilk defa ekrana çıktı. Birçok konuda AK Parti'yi eleştiren Babacan'ın açıklamalarıyla ilgili Mahir Ünal, "Türkiye'nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

"SİYASİ GİRİŞİMLER OLABİLİR"

Ünal ayrıca, "Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye'nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük" dedi.