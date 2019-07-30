"AK Parti'de kripto FETÖ'cüler var" çıkışı! Patron ve patroniçe vurgusu

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada "Ankara Kuşu" isimli hesaba yanıt verirken, AK Parti içinde kripto FETÖ'cü bulunduğu itirafında bulundu. Gökçek, "Kripto Fetocu aramızdan defoldu gitti. Kurtulduk. Darısı içimizdeki (patron ve patroniçe) kripto Feto'culara" dedi. Twitter'daki "Ankara Kuşu" adlı bir hesaptan AK Parti içi muhalefetin partileşme sürecine ilişkin mesaj yayımlandı. AK Parti'nin oyunun düştüğü belirtilen paylaşımda "AK Parti'nin şu anki oyu yüzde 27'ye kadar düşmüş. Parti kurulsun, bu rakam yüzde 10'un altına düşecek" denildi. "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının "yeni parti" süreciyle ilgili mesajına dikkat çeken Melih Gökçek de kendi hesabından "Ben bu şarlatanın kripto olduğunu ve kripto patron ve patroniçesinin AK Parti içinde olduğunu söyledim durdum. İnanmayanlar çıktı. Şimdi gerçek yüzünü gösterdi, okuyun. Kripto Fetocu aramızdan defoldu gitti. Kurtulduk. Darısı içimizdeki (patron ve patroniçe) kripto Fetoculara" ifadelerini kullandı.