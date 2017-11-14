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AK Parti'de değişiklik yok

AK Parti grup yönetimi ve Meclis başkanlıklarında değişiklik yok

AK Parti'de değişiklik yok

AK Parti grup yönetimi ve Meclis başkanlıklarında değişiklik yok

14 Kasım 2017 Salı 13:47
AK Parti'de değişiklik yok
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K Parti grubu bugün Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Yıldırım'ın konuşmasının basına kapalı devam eden toplantıda Meclis başkanlık divanı, grup başkanvekilliği ve grup yönetim kurulu üyelikleri ile denetçi ve disiplin kurulu üyelikleri seçimleri yapılıyor.

Gelen bilgiye göre grup başkanvekilleri ve meclis başkanlıklarında bir değişiklik olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiBinali Yıldırım
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