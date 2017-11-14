AK Parti'de değişiklik yok

K Parti grubu bugün Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Yıldırım'ın konuşmasının basına kapalı devam eden toplantıda Meclis başkanlık divanı, grup başkanvekilliği ve grup yönetim kurulu üyelikleri ile denetçi ve disiplin kurulu üyelikleri seçimleri yapılıyor.
Gelen bilgiye göre grup başkanvekilleri ve meclis başkanlıklarında bir değişiklik olmadı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.