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AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu görevinden istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu görevinden istifa etti

27 Ekim 2017 Cuma 01:18
AK Parti'de bir istifa daha
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AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu'nun bir yıldır sürdürdüğü AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden akşam saatlerinde istifa ettiği öğrenildi. Gündoğdu'nun istifasını Ak Parti Muğla İl Başkanlığına gönderdiği ve İl Başkanı Kadem Mete'nin kabul ettiği bildirildi.

Öte yandan İlçe Başkanlığına kongre sürecine kadar vekaleten Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Akbaba'nın atandığı bildirildi.

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AK Parti Bodrum
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