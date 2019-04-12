AK Parti, bir büyükşehir için daha harekete geçti: Mazbatayı bize verin

AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre HDP Adayı Ahmet Türk'ün kazandığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hareket geçti. AK Parti, Ahmet Türk'ün "hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağı" gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

AK Parti Mardin İl Örgütü, başvurusunda HDP 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56,24 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Ahmet Türk'ün "KHK ile görevinden alındığını" yazdı. AK Parti Mardin İl Örgütü, mazbatanın ikinci en fazla oyu alana yani yüzde 38,53 oy alan AK Parti'nin Adayı Mehmet Vejdi Kahraman'a verilmesini istedi.

GEREKÇE: HASTA VE YAŞLI

İl Seçim Kurulu, başvuruyu reddetti; ancak Türk'e mazbatasının verilip verilmemesi konusunda kararı YSK'ya bıraktı. AK Parti, YSK'yı beklemeyerek bu kez Ahmet Türk'ün "hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağı" gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

BULDAN: DİLEKÇE O KADAR KOMİK Kİ?

AK Parti'nin başvurusuna ilişkin HDP Genel Merkezi'nde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçimlerin üzerinden 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen halen mazbataları verilmeyen yerler var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının mazbataları verilmedi. AKP'nin Mardin için verdiği itiraz dilekçesi o kadar komik ki... Ahmet Türk'ün sağlık ve yaşlılık sorunları olduğu gerekçesiyle AKP bir itiraz dilekçesi vermiş. Ahmet Türk yaşlı olduğu gerekçesiyle mazbatanın kendilerine verilmesini istemişler. Bu kadar ucuz mu sanıyorsunuz? Bu kadar basit gerekçeleri itiraz olarak ifade etmek aymazlıktır. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesini ve kazandığımız belediyelere ilişkin itirazların YSK'de sonuçlandırılmasını ve mazbataların verilmesini istiyoruz." dedi.