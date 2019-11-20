AK Parti anketinde dikkat çeken sonuç! İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi

AK Parti'nin her ay düzenli olarak aynı anda, iki ayrı şirkete yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının bu ayki sonuçlarından dikkat çeken bir ayrıntı çıktı. AK Parti'nin anketinde katılımcılara yöneltilen "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusunda Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. İkinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırada HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş yer aldı.Tarafsiz Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, anket sonuçlarına ilişkin bilgi veren yetkili, Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki makasın anketlere göre Erdoğan lehine giderek açıldığını söyledi.

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ'TAN AŞAĞIDA

AK Partili yetkilinin aktardığına göre; Demirtaş'ın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli geliyor. Bahçeli'yi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener izliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 7 ve 8. sıralarda yer alıyor.

ERDOĞAN'DAN SONRA ANKETLERDE 2 AK PARTİLİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

"Beğendiğiniz siyasetçi kim" sorusunda listeye AK Parti'den 2 isim girdi. Yetkili, Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun listenin üst sıralarında olduğunu belirtti. Anket sonuçlarına ilişkin Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan AK Partili yetkili, "Daha iyiyiz. Daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.