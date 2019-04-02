AK Parti Ankara İl Başkanı: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan’ın açıklamalarından satır başları: Tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik ve bunu neticesinde elde edilen hataları ve eksiklikleri ilçe seçim kurullarına ileterek itirazlarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşın iradesi neyse sandığa o yansısın bütün amacımız budur. Oyların heba edilmesine razı gelemeyiz. Türkiye’de en ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran muhalefet bazı çevreleri Türkiye’de her şeyin belirleyici millet iradesinin tam şekilde ortaya çıkması için tespit ettiğimi usulsüzlüklerin üzerine, örtme çabası aslında onların farklı niyetlerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var. İnşallah hiçbir oyun boşa gitmeyeceğini kamuoyuna yansıtacağımızı düşünüyoruz. Geçersiz oyların dışında 3217 sandıkta ilçe belediyesinin oyu 100 küsür mecliste 100 küsür ama büyükşehir de 1 ya da sıfır oy. Büyükşehirde tümüne itiraz ettik.