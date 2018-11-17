AK Parti 25 adayını belirledi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın adaylarla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu 25 ilin adayları kesinleşti. Bu illerde temayül yoklaması yapılmayacak. Adayları kesinleşen 25 il arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir ve Gümüşhane’nin bulunduğu öğrenildi.

SÜRPRİZ İSİMLER

Kesinleşen adaylar içinde sürpriz isimler de olacak. Üç döneme takılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu göreve veda edecek. AK Parti, Karaosmanoğlu yerine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı aday göstermeyi planlanıyor. Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik de değişecek isimler arasında. Çelik’in yerine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın aday olabileceği belirtiliyor. Büyükkılıç 1995 yılında Refah Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

KOCADON İDDİASI

Kulislerde AK Parti’nin, muhalefetin elinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile görüştüğü konuşuluyor. Kocadon’un yakın çevresine CHP’den Muğla belediye başkan adayı olmak istediği fakat CHP’nin kendisini aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olacağını söylediği belirtiliyor. Kocadon’u İYİ Parti’nin de aday göstermek istediği iddia ediliyor. AK Parti yine muhalefetin elinde olan Marmaris için ise Serdar Yazıcı ismini düşünüyor.

AK Parti’nin kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır’da da Nihat Hatipoğlu’nu aday göstereceği ifade ediliyor.

“Yerelde değişim esas” diyen AK Parti’nin 10 belediye başkanı ile devam edeceği ifade ediliyor. Bu 10 belediyeden beşinin ise Konya, Gaziantep, Antalya, Gümüşhane ve Artvin olduğu belirtiliyor.

KADIN ADAYLAR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de dün NTV’de adaylara ilişkin şunları söyledi:

“Birçok ili, ilçelerine kadar netleştirdik. Önümüzdeki 10-15 gün içinde tüm Türkiye’yi hazırlamış olarak dosyaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecek şekilde tutuyoruz. Büyükşehirlerde birkaç ilçelerinde veya büyükşehir nezdinde de kadın adayları görebileceğiz. Sürpriz isimlerimiz var.”