Aizanoi Antik Kenti'nde senfonik konser

ANKARA'DAN Erzurum’a, Kütahya’dan Diyarbakır’a, Hatay’dan Azerbaycan’a Anadolu ve Azeri ezgileri, Aizanoi Antik Kenti'nde dinleyicilerle buluşacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Ankara ve Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosunu Şef Burak Tüzün yönetiminde buluşturacak konserde, Bakanlık Türk Halk Müziği Sanatçısı Nilgün Kızılcı ile TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Zafer Albayrak solist olarak sahneye çıkacak.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla 22 Temmuz’da düzenlenecek tarih-sanat buluşması çok sayıda yerli ve yabancı misafiri Roma döneminin en önemli kentlerinden biri olan Aizanoi’de bir araya getirecek.

ROMA DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ KENTİ: AİZANOİ



Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, stadyum-tiyatro kompleksi ve macellumu ile Roma döneminin en önemli kentlerinden biri. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından. Etrafındaki sütunla çevrili mekanın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus Tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnek.Şehrin kuzeyinde 13 bin 500 kişi kapasiteli stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi’den başka hiçbir yerde görülmüyor. MS. 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum’u ise dünyanın ilk borsalarından birisi. Macellum’un duvarlarında İmparator Diocletian'ın M.S. 301 yılında enflasyonla mücadele için tespit ettiği imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar oldukça iyi durumda korunmuş olan yazıtlar bulunuyor.