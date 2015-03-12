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Ailesi hastanede kaderine terk etti

Batman’da özel bir hastanede Solunum ve Kalp yetmezliği teşhisi konulan henüz bir yaşında bebek ailesi tarafından hastanede kaderine terk edildi.10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğe hemşireler kendi çocukları gibi bakıyor

Ailesi hastanede kaderine terk etti

Batman’da özel bir hastanede Solunum ve Kalp yetmezliği teşhisi konulan henüz bir yaşında bebek ailesi tarafından hastanede kaderine terk edildi.10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğe hemşireler kendi çocukları gibi bakıyor

12 Mart 2015 Perşembe 09:53
Ailesi hastanede kaderine terk etti
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ŞIRNAK ilinden Batman’a 10 gün önce ailesi tarafından özel bir hastaneye getirilen Ubeyd Kaya (1) isimli bebek Solunum ve Kalp yetmezliği teşhisi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.
10 gündür ailesi tarafından kaderine terk edilen ve Hastane personeli tarafından biberon,emzik, giyim ve buna benzer zaruri şeylerin karşılandığı Ubeyd Kaya, isimli bebek yoğun bakında görevli personel kendi çocukları gibi bakıyor. Bir hafta önce bir yılını dolduran bebeğe personel pasta alarak doğum gününü kutladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Uzman D.R. M. Şirin Aslan kılıç , ”Solunum ve kalp yetmezliği ile hastanemize gelen bu çocuk için tüm imkanları seferber ederek tedavi ediyoruz. Her geçen gün iyileşiyor. Biz nasıl tedavisini yaptıysak aileside duygusal davranıp bir zahmet gelip bebeklerini sorsunlar,”dedi.
Konuşmasının devamında Uzman Dr. M.Şirin Aslankılıç,” Bu çocuk Acil 112 Ambulansı ile Şırnak'tan geldi, Solunun ve kalp yetmezliği ön tanısıyla bebeğin ilk meyanesinde solunumu ve kalp atışlarının yetersiz olması nedeniyle kısa sürede müdahalede bulunuldu ve bebek hemen entübe edildi. Ardından 5 günlük tedavi sürecinde kendine gelerek cihazdan ayrıldı. Her geçen gün daha stabil hale geldi. Personel ve hemşirelerimiz de çaba sarf ederek hastamızı kurtardık dedi.
“BEBEĞİN AİLESİ HALEN GELMEDİ”
Ailenin gelmemesinden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren DR. M.Şirin Aslankılıç,”Tek üzücü olan bu bebeğin anne babasını hala görmedim. Bir kardeşi vardı. İki gün kaldı oda bırakıp eve gitti. Bu bebek 10 gündür burada. Ailesinin bırakıp kaçtığını söyleyemem ama burada çalışan personelimiz bebeğin giyim tarzı gibi şeylerin bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor. Bizde burada sağlık açısından görevimizi elimizden geldiğince yapıyoruz. Şu anda bebeğin genel durumu iyi inşallah 5 gün sonra taburcu edeceğiz. 24 saat boyunca yoğun bakımdaki hemşireler bakımı aksatmadan yapıyorlar. Biz nasıl tedavi edip sevindiysek, ailesi de biraz duygusal davransınlar gelip bebeklerini görsünler,” dedi. 

Kaynak: İHA/MEHMET ŞÜKRÜ YILDIRIM - ŞEHMUS USTABAŞI 

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Son Güncelleme: 12.03.2015 08:54
Anahtar Kelimeler:
BatmanBırakılan Bebek
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