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Aileler devreye girdi: Gri listedeki teröristler teslim oldu

Gri Liste’de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldu

GÜNDEM 20.10.2019, 14:15
Aileler devreye girdi: Gri listedeki teröristler teslim oldu
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VAN kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu

#Van #aile #TERÖRİSTLER
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