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Aileler dehşete düştü! 2 gencin kaldığı odadan ses gelmeyince...

Sinop'un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu

Aileler dehşete düştü! 2 gencin kaldığı odadan ses gelmeyince...

Sinop'un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu

14 Nisan 2018 Cumartesi 18:30
Aileler dehşete düştü! 2 gencin kaldığı odadan ses gelmeyince...
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SİNOP'un Boyabat ilçesinde, 2 genç, farklı mahallelerdeki evlerinde yataklarında ölü bulundu.

Olay, bu sabah saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesi Yıldız ve Karacaören mahallelerinde meydana geldi.

Karacaören Mahallesi'nde oturan Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Çetinkaya (23) bu sabah uyanmayınca aileleri odalarına girdi.

Çocuklarının hareketsiz bir halde yattığını fark eden aileler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede her iki gencin de öldüğü tespit edildi. Polis, 2 gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
SinopBoyabat İlçesi
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