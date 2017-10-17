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Aile Bakanı'nın eşi ile ilgili ByLock tartışmalarına Emniyet de girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu

Aile Bakanı'nın eşi ile ilgili ByLock tartışmalarına Emniyet de girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu

17 Ekim 2017 Salı 14:56
Aile Bakanı'nın eşi ile ilgili ByLock tartışmalarına Emniyet de girdi
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EMNİYET Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet'ten yapılan açıklamada "81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır." denildi.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın  Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi  İlyas Kaya'nın bylock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen bylock listelerinde Sayın Bakanın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır. FETÖ ve tüm terör örgütleri ile mücadelemiz bütün hedef saptırma gayretlerine rağmen aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
 

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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Genel MüdürlüğüFatma Betül Sayan KayaFatma Betül
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