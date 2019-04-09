AİHM'e Türk kadın yargıç seçildi

Doç. Dr. Saadet Yüksel'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildiği bildirildi

AİHM'e Türk kadın yargıç seçildi
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ADALET Bakanlığından yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye adına  görev yapacak hakimi belirlediği, oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de  Türkiye adına 9 yıl görev yapacağı belirtildi.
 
AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev  süresinin sona ermesi üzerine yeni seçimin gündeme geldiği hatırlatılan  açıklamada, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryası'na önerilen 3 kişilik hakim aday  listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter  Meclisi (AKPM) Hakim Seçim Komisyonu'na sunulduğu kaydedildi.
 
Komisyon tarafından Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül  Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel'in 29 Mart'ta Paris'te mülakata tabi  tutulduğuna değinilen açıklamada, komisyonun adayların AİHM hakimliği için  yeterli olduğunu belirttiği ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunduğuna  işaret edildi.
 
Açıklamada, bugün yapılan AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111  oy alarak seçilen Saadet Yüksel'in Türkiye adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süreyle  görev yapacağı bilgisi verildi.
 
AİHM'de Türkiye'yi temsilen görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'tan  boşalan koltuğa yeni hakim seçmek amacıyla başlatılan sürecin Adalet ve Dışişleri  bakanlıkları koordinesinde yürütüldüğü bildirildi.
 
Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel'i kutladı.
 
SAADET YÜKSEL KİMDİR?
 
Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yapmıştır. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.   
 

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